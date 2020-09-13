شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية نتائج تحليل «كورونا» للاعبي أسوان قبل لقاء طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة نادى أسوان بنتيجة اختبار التحليل الطبي لفيروس كورونا، حيث جاءت جميع عينات الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى سلبية، وذلك قبل الجولة 27 من الدوري الممتاز، حيث يواجه طنطا غدًا الاثنين بملعب اتحاد الشرطة.

يُذكر أن فريق أسوان يدخل اللقاء محتلًا المركز 12 برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق طنطا المركز 18 والأخير برصيد 17 نقطة.