شكرا لقرائتكم مجلس الاتحاد السكندري يدعم لاعبي زعيم الثغر قبل موقعة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى وبكامل هيئته جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين بمعسكر الفريق ببرج العرب لدعمهم وحثهم على العودة من جديد للعروض القوية التى قدمها الفريق فى بداية الموسم وتقديم كل مالديهم من جهد خلال المرحلة المقبلة لإسعاد جماهير الثغر الوفية ويواجه الاتحاد الأهلى متصدر الدورى والذى يسعى بكل قوة لتحقيق فوز ينهى به الموسم الكروى ويعلن رسميا أحقيته بلقب بطل الدورى هذا الموسم على ملعب برج العرب غدا الأثنين فى الثامنة و النصف مساءا ، جيث يسعى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق لتجهيز اللاعبين نفسيا وغلق ملف مباراة مصر الماضية والتأكيد على أن مباريات الاهلى بطولة خاصة للجماهير وتحظى باهتمام اعلامى كبير و لابد من تقديم مباراة قوية امام بطل الدورى ، ويغيب عن اللقاء عماد السيد حارس فريق الاتحاد السكندرى ، ومحمد انور مدافع الفريق وكذلك استمرار غياب احمد نبيل مانجا .

وكان طلعت قد طلب عقب التعادل أمام فريق مصر بهدفين لكل فريق، فى الجولة الـ26 بالدورى، أن يدخل الفريق معسكرا مبكرا لمواجهة الأهلى من أجل العمل على إيجاد حلول للأخطاء الدفاعية القاتلة والتى أصبحت صداعا مزمنا فى رأس الجهاز الفنى لزعيم الثغر، وقرر الجهاز الفنى دخول 22 لاعبا لمعسكر مواجهة الأهلى مع الإعتماد على نفس اللاعبين الذين تواجدوا فى اللقاء الماضى أمام نادى مصر.