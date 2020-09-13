شكرا لقرائتكم أيمن يونس يكشف عن رأي عزمى مجاهد فى كارتيرون وعبد الشافى ومحمود علاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق كواليس أخر مكالمة هاتفية مع الراحل عزمى مجاهد نجم القلعة البيضاء الاسبق الذى وافته المنية أمس السبت بعد صراع مع المرض، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"الوسط الرياضى فقد قيمة وقامة لاتعوض برحيل عزمى مجاهد أحد أساطير نادى الزمالك ومش قادر أنسى تفاصيل أخر مكالمة جمعتنى بيه وحديث عن نادى الزمالك ونجومه بعشق شديد"

ويضيف أيمن يونس :" عزمى مجاهد كان مقتنع أوى بالفرنسى كارتيرون مدرب الزمالك ، وبيعشق محمد عبد الشافى كان بيقولى ده لاعب كبير أوى يا أيمن ، وكان نفسه محمود علاء مدافع الزمالك يلعب كرة طائرة بيقولى استايله مناسب للكرة الطائرة رغم انه مميز فى دفاع الزمالك "

وتابع أيمن يونس :"عزمى مجاهد قالى مصطفى محمد فرود تقيل أوى هيكسر الدنيا ومتوقع ليه نجاح كبير أوى فى الكرة المصرية".

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وشهدت مراسم دفن وتشييع جثمان عزمى مجاهد نجم الكرة الطائرة بنادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، حضور عدد من رموز ونجوم الرياضة، على رأسهم عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وأحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر وعضو الزمالك السابق، ومحمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة ومحمد فضل وأحمد عبدالله عضوى الجبلاية وخالد جلال المدير الفني لنادى مصر، ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية.

وكان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.

كما خاض مجاهد دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، و مثل في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.