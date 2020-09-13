شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تسليم درع الدوري للأهلي في المباراة الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة آنه في حالة حسم النادي الاهلي للقب الدوري في مباراته غدا أمام الاتحاد السكندري في الجولة ال 27 للدوري سيتم تسليم الأهلي درع بطولة في آخر مباراه له علي ملعب الأهلي كما هو الحال في معظم المسابقات أو تسليم الدرع في احتفالية خاصة من قبل الجبلاية والشركة الراعية كما حدث الموسم المنقضي.

في سياق مغاير طالبت لجنة المسابقات باتحاد الكرة من المديرين الفنيين ارتداء الوان القميص مغايرة عن لون التيشترتات التي يرتديها اللاعبين خلال مباريات الدوري الجارية خاصة ان هذا من لوائح المسابقات في الموسم الجاري 2019/2020 .

Advertisements

من ناحية اخري استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري علي عدم ضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز الجديد لصفوف الفراعنة خلال المعسكر المقبل في نوفمبر المقبل بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ فترة طويلة وتحديدا من يونيو بعد توقيعه لنادي بيراميدز ومن قبلها رفض ناديه الانجليزي هيدرسغيلد لعبه مع الأهلي.

كان رمضان صبحي من العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها حسام البدري في الفترة المقبلة عقب تالق اللاعب مع الاهلي ومن قبله مع منتخب مصر الاولمبي وكان أحد الأسباب الرئيسية في فوز منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بقيادة شوقي غريب وحصوله علي جائزة افضل لاعب في افريقيا.