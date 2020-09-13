شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تبحث مع فايلر تدعيمات الفريق خلال الميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش لجنة التخطيط للكرة بالأهلي عدة ملفات هامة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في أجتماع مُرتقب سيتم عقده عقب حسم بطولة الدوري بشكل رسمي ، حيث ترغب اللجنة في الإنتهاء من عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها تدعيمات الفريق خلال ميركاتو الصيف وكذلك ملف المُعارين وموقفهم من العودة للقلعة الحمراء بجانب الراحلين عن الفريق والصفقة الأجنبية المُقرر عقدها في الصيف الجاري ، وسيتحدد موعد الأجتماع المرتقب بين لجنة التخطيط والمدرب السويسري في غضون اليومين المقبلين بعد حسم بطولة الدوري رسمياً..ويحتاج الأهلي الفوز على الإتحاد السكندري غدا، الأثنين، من أجل التتويج بالدوري رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه لكن المارد الأحمر قد يُتوّج رسمياّ باللقب إذا تعادل أو خسر الزمالك أمام الأنتاج الحربي مساء اليوم ،الأحد.

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من ناحية أخرى ، يغادر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية سبتمبر الجارى لاستكمال رحلته العلاجية التى بدأها قبل فترة طويلة للتعافى من المرض الذى يُعانى منه وأبعده عن كرة القدم، ويُنهي حالياً إجراءات السفر للخارج وتحديداً الولايات المتحدة الامريكية لمواصلة برنامج العلاج الذي بدأه قبل عدة أشهر وتسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل سفره طوال الفترة الماضية قبل أن يستقر على السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان مؤمن زكريا قد وجه رسالة شكر عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر إلى مجلس الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وجماهير القلعة الحمراء، وكتب فيها، "أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وإلى اللاعيبه: عشت معكم أسعد وأحلى يوم مر في حياتي منذ سنتين تقريبا.. وأتوجه بالشكر الجزيل لجمهوري الحبيب دايما بدخلوا على قلبي الفرح والسرور.. ربنا يشفيني وأسعدكم زي ما بتسعدوني.. دعواتكم لي بالشفاء العاجل".