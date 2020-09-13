شكرا لقرائتكم كوتينيو وديمبلي يسجلان في فوز برشلونة الودي.. وميسي يشارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز برشلونة 3-1 على خيمناستيك دي تاراغونا في مباراة ودية اليوم السبت إذ هز فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي الشباك في بداية مشجعة في أول مواجهة تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

ووضع ليونيل ميسي شارة قيادة برشلونة في أول مباراة يخوضها مع الفريق بعد قراره بالتراجع عن فكرة الرحيل عن النادي ولم يكن لويس سواريز وأرتورو فيدال في التشكيلة إذ ما زال النادي يحاول بيعهما.

وهز الفرنسي ديمبلي الشباك في الدقيقة السادسة ليمنح برشلونة التقدم في ظهوره الأول مع الفريق منذ نوفمبر 2019. وأضاف أنطوان غريزمان الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 16 وقلص المدافع خابي بونييا الفارق لتاراجونا عند مرور نصف ساعة من اللعب. ونفذ كوتينيو، المنتقل لبرشلونة في أغلى صفقة في تاريخ النادي، ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 51 في مباراته الأولى بعد عودته من الإعارة إلى بايرن ميونيخ الذي أحرز معه هدفين في الفوز 8-2 على برشلونة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

ومنح كومان الفرصة للمهاجم بيدري (17 عاما) والوافد الجديد فرانسيسكو ترينكاو والمهاجم الأمريكي كونراد دي لا فوينتي (19 عاما). وتأجلت أول مباراتين لبرشلونة في الموسم الجديد الذي انطلق اليوم السبت بعد مشاركته في البطولة المصغرة لدوري الأبطال. ويخوض مباراة ودية ضد جيرونا يوم الأربعاء قبل أن يستهل مشواره في الدوري ضد فياريال يوم 27 سبتمبر.