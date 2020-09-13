شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاتحاد يدعم اللاعبين بالمعسكر قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، وبكامل هيئته، جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين بمعسكر الفريق ببرج العرب لدعمهم وحثهم على العودة من جديد للعروض القوية التى قدمها الفريق فى بداية الموسم وتقديم كل ما لديهم من جهد خلال المرحلة المقبلة لإسعاد جماهير زعيم الثغر الوفية.

ويواجه الاتحاد الأهلى متصدر الدورى والذى يسعى بكل قوة لتحقيق فوز ينهى به الموسم الكروى ويعلن رسميا تتويجه بلقب الدورى هذا الموسم على ملعب برج العرب غدا الاثنين فى الثامنة والنصف مساء، ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق لتجهيز اللاعبين نفسيا وغلق ملف مباراة مصر الماضية، والتأكيد على أن مباريات الأهلى بطولة خاصة للجماهير وتحظى باهتمام إعلامى كبير ولابد من تقديم مباراة قوية أمام بطل الدورى.

ويغيب عن اللقاء عماد السيد حارس فريق الاتحاد السكندرى ، ومحمد انور مدافع الفريق وكذلك استمرار غياب احمد نبيل مانجا .

وكان طلعت قد طلب بعد التعادل أمام فريق مصر بهدفين لكل فريق، فى الجولة الـ26 بالدورى، أن يدخل الفريق معسكرا مبكرا لمواجهة الأهلى من أجل العمل على إيجاد حلول للأخطاء الدفاعية القاتلة والتى أصبحت صداعا مزمنا فى رأس الجهاز الفنى لزعيم الثغر، وقرر الجهاز الفنى دخول 22 لاعبا لمعسكر مواجهة الأهلى مع الاعتماد على نفس اللاعبين الذين تواجدوا فى اللقاء الماضى أمام نادى مصر.