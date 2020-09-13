شكرا لقرائتكم خبر عن تألق الأجانب والبدلاء.. 31 هدفاً فى الجولة 26 من الإيجيبشن ليج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بفوز بعد غياب دام 4 جولات اختتم نادى إنبى مباريات الجولة 26 للدورى الممتاز عندما تفوق على وادى دجلة مساء السبت (2 – 1) على ملعب بتروسبورت. كانت مباريات هذه الجولة قد انطلقت عصر الخميس بفوز آخر ثمين وغير متوقع للمصرى على بيراميدز (1 – 0) وهى إحدى ثلاث مفاجآت فى هذا اليوم مع تفوق أسوان على الإنتاج الحربى (2 – 0) وسقوط الزمالك فى فخ التعادل (3 – 3) أمام سموحة.
فى أبرز النتائج تفوق المقاولون على حرس الحدود (3 – 2) وتقدم للمركز الثالث وضاعف المقاصة من محنة طنطا عندما هزمه (2 – 0) وفرض نادي مصر التعادل (2 – 2) على الاتحاد السكندري في افتتاح مواجهات اليوم الثاني الذي شهد أيضاً فوز كبير لطلائع الجيش على الجونة (4 – 1)
أما الأهلي فقد واصل انتصاراته وحقق فوزه الخامس توالياً (3 – 0) في قمة مباريات الجولة مساء الجمعة على الإسماعيلي وبات في حاجة لـ 3 نقاط فقط من مبارياته الثماني القادمة لحسم اللقب الثاني والأربعين في تاريخه.
نستعرض أبرز أرقام هذه الجولة على النحو التالي:
عدد المباريات: 9 مباريات
- حالات الفوز: 7 (3 خارج الأرض)
حالات التعادل: 2
- عدد الأهداف: 31 (رقم قياسي هذا الموسم)
- الأشواط: 15 في الأشواط الأولى و16 في الأشواط الثانية
- أهداف من علامة الجزاء: 4 (أحمد رفعت (الاتحاد – هدفين) – ويليس فرتادو (نادي مصر) – علي معلول (الأهلي)
- ركلات جزاء مهدرة: عمر الوحش لاعب الإسماعيلي
- أهداف الأجانب: 9 ( التونسيين سيف الدين الجزيري من المقاولون وعلي معلول من الأهلي - الفلسطيني محمود وادي من المصري – توني جوميز من غينيا بيساو لاعب الحدود - الكونغولي كابونجو كاسونجو من الزمالك – الكيني كليف نياكيا والفرنسي ويليس فرتادو لاعبا نادي مصر – الملاجاشي باولن فوافي من المقاصة – السنغالي اليو بادجي من الأهلي)
- أهداف البدلاء: 7 (توني جوميز من الحدود – طاهر محمد طاهر من المقاولون - أحمد الشيخ من الأهلي – أحمد حمدي من الجونة - أحمد سمير من الجيش - مصطفى محمد من الزمالك – أحمد حسن مكي من سموحة)
- أهداف عكسية: حسام حسن لاعب سموحة
- مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (11 هدفاً) – لاعبو الوسط (18 هدفاً) – لاعبو الدفاع (هدفين)
- بطاقات صفراء: 31 إنذار
- الكروت الحمراء: 1 (إسلام صالح لاعب نادي مصر)
-هدافو المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (16 هدفاً) - محمد شريف لاعب انبي (10 أهداف) – سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون (10 أهداف) ’ وليد سليمان لاعب الأهلي ’ مصطفى محمد لاعب الزمالك ’ حسام حسن لاعب سموحة (8 أهداف) ’’ والتر بواليا لاعب الجونة (7 أهداف) ’ أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك ’ فادي فريد لاعب أسوان ’ مروان حمدي لاعب دجلة ’ أحمد رفعت من الاتحاد ’ ناصر منسي من الجيش (6 أهداف)
-واصلت الأهداف القاتلة الإثارة في هذه الجولة عبر أربعة أهداف ، حيث سجل طاهر محمد طاهر هدف فوز المقاولون العرب على حرس الحدود في الدقيقة 94 ، كما سجل حسام حسن وأحمد حسن مكى هدفى تعادل سموحة مع الزمالك في الدقائق 87 و 92 ، فيما سجل محمد شريف هدف الفوز لانبى في الدقيقة 85 .
- الترتيب: الأهلي (71 نقطة) – الزمالك (52) - المقاولون العرب (47 نقطة) بيراميدز (45 نقطة)
شاهد أهداف الجولة 26 من الدوري
المصرى البورسعيدى 1-0 بيراميدز
المقاولون العرب 3-2 حرس الحدود
أسوان 2-0 الإنتاج الحربى
الزمالك 3-3 سموحة
الاتحاد السكندرى 2-2 نادى مصر
المقاصة 2-0 طنطا
الطلائع 4-1 الجونة
الاهلى 3-0 الاسماعيلى
انبى 2-1 وادى دجلة
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