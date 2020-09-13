شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: الخطيب أسطورة فى الكرة لكن مرتضى منصور "نمبر وان" فى الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مدحت عبد الهادى نجم الزمالك السابق أحد الرموز التاريخية فى خط الظهر بالقلعة البيضاء، ولعب ست سنوات بين صفوف الفريق الأول بنادى الزمالك، وبالتحديد بداية من موسم 1994 وحتى موسم 2000، قبل أن يخوض تجربة احترافية فى صفوف كوجالى التركى، ولقبته جماهير الزمالك بـ "قلب الأسد" نظراً لروحه القتالية على المستطيل الأخضر وتحامله على نفسه فى المباريات حتى مع تعرضه للإصابة.

"سوبر كورة" تحدث مع نجم القلعة البيضاء حول تطور أداء أبناء ميت عقبة فى الفترة الأخيرة ورأيه فى تحول سوق أسعار اللاعبين بالإيجبشيان ليج والعديد من الأمور فى الجوار التالى:

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وقال مدحت عبد الهادى، إن الأهلي بات على بعد 3 نقاط فقط من الدوري لذا فهو حسم الدوري بنسبة 99.9% لذا الأهم حالياً للزمالك هو بطولة أفريقيا، ومن الضرورى الحفاظ على المركز الثانى فى الموسم الجارى لضمان المشاركة فى دورى الأبطال فى الموسم الجديد، وبنسبة كبيرة الأهلى حسم الدورى.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، أن مرتضى منصور أنجح من محمود الخطيب فى الإدارة فى ظل النجاح الذى حققه داخل الزمالك، سواء بالحصول على بطولات، وليس فى كرة القدم فقط، والانشاءات التى أسسها، ومحمود الخطيب كان أسطورة فى الكرة المصرية، ولكن المستشار أسهمه أعلى بكثير فهو "نمبر وان" فى الإدارة.