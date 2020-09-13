شكرا لقرائتكم خبر عن «الغوص» يكثف استعداداته لاحتفالية يوم السلام العالمي بقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الصالة المغطاة الرياضية رقم (2) التابعة لهيئة قناة السويس لقاء الربان البطل ولاء حافظ بشباب وفتيات السباحين المشاركين في رسم علامة السلام على سطح مياه قناة السويس بمدينة الإسماعيلية في يوم السلام العالمي بحضور سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والشركات المنظمة ومجموعة كبيرة من مدربى الغوص والإنقاذ.

أكد البطل ولاء حافظ في كلمته لشباب السباحين أن المشاركة في حدث قومى شرف لكل مصرى وأنه لا يوجد مستحيل أمام إرادة المصريين، مشيرا إلى أهمية السلام لدى الإنسان ودوره في تعزيز المثل والقيم الإنسانية.

وأضاف الربان ولاء حافظ أن البروفات ليست للتدريب البدني والفني فقط ولكن لغرس قيم السلام في نفوس المشاركين.

وأشار إلى أن التدريبات لا تقتصر على الإعداد البدني والفني للمشاركين فقط ولكنها اشتملت على ترسيخ قيم السلام والمواطنة ونبذ العنف وهي القيم التي يجب التأكد من إرسائها داخل وجدان السباحين المصريين المشاركين في الحدث لتصل رسالتهم صادقة إلى العالم.

ومن جانبه، أكد سامح الشاذلي، رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، دعم واهتمام القيادة السياسية بإرسال علامة السلام من خلال شباب مصر الواعد.

مضيفا أن الدولة المصرية إذ تبعث للعالم رسالة سلام ترسمها على صفحة مياه قناة السويس فهي تؤكد أيضاً ما تقوم به من جهود تنموية عظيمة قوامها بناء مشروعات كبرى ومحورها الرئيسي هو بناء الإنسان المصري، وهو ما يؤكد إحدى أهم قيم الدولة المصرية الحديثة أن لا سلام بدون تنمية ولا تنمية واستقرار بدون إرساء قيم السلام.

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جدير بالذكر أن الحدث يأتي برعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.