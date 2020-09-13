شكرا لقرائتكم فايلر يعيد الشيخ لتشكيل الأهلى الأساسي أمام الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على إعادة أحمد الشيخ لاعب الفريق للتشكيل الأساسي فى مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غداً ،الاثنين ، فى الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام ، ويرغب فايلر في الدفع بالشيخ أساسياً أمام الإتحاد بعدما شارك بديلًا فى مباراة الاسماعيلي امس الاول والتى حسمها الاهلي بنتيجة 3-0 حيث سجل الشيخ الهدف الثالث فى الشوط الثاني من المباراة، وبات من المنتظر ان تكون مشاركة الشيخ على حساب الانجولي جيرالدو المرشح للعودة من جديد للتواجد على مقاعد البدلاء. Advertisements من ناحية أخرى يرى فايلر أن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق لعدة دقائق في مباراة الأسماعيلي جاءت مُفيدة للفريق كما إستعاد بها اللاعب "فورمة" المباريات التى غاب عنها لفترة طويلة بسبب الإيقاف لمدة 10 مباريات بسبب أحداث مباراة السوبر في فبرير الماضي ، وعلّق المدرب السويسري على مشاركة كهربا لمدة 13 دقيقة تقريباً في مباراة الاسماعيلي أمس بأنها إيجابية وظهر اللاعب خلالها بشكل موفق وأن كان يحتاج لمزيداً من الوقت والمشاركات حتى يستعيد اللاعب كامل لياقته ومستواه المعهود خاصة وأن الجهاز الفني يُقدّر قدراته الفنية تماماً.

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