شكرا لقرائتكم رينيه فايلر مدرب الأهلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ "47" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأحد السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلى بعيد ميلاده رقم "47" فهو من مواليد 13 سبتمبر 1973 ، وحقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف رينيه فايلر المدرب الأوروجوياني "مارتن لاسارتي" الذي أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للراهن الرابح من مسئولي القلعة الحمراء.

وتعاقدت إدارة النادي الاهلي مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً أخر في يونيو الماضى ، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمر في 39 مباراة فاز في 31 لقاء وتعادل في 6 وخسر مباراتين واحدة في دوري الابطال الافريقى أمام النجم الساحلى التونسى والثانية أمام الزمالك في الدوري خلال أغسطس الماضى.

وأثار التعاقد مع فايلر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة أن مسؤولي الأهلي صرحوا أن المدرب القادم سيكون اسمًا كبيرًا على المستوى العالم ،ورغم التفاوض مع أكثر من مدرب كبير لعل أبرزهم الإيطالي "لوتشيانو سباليتي"، إلا أن مدير التعاقدات أمير توفيق عجز عن إيجاد صيغة تفاهم واضحة، والأمر نفسه خص المدرب البرازيلي الشهير مانو الذي سبق له تدريب منتخب البرازيل الأول ليتم إعلان التعاقد مع فايلر وسط جدل شديد من جمهور الاهلى لعدم شهرة المدرب السويسرى ولكن سرعان ماتغير الموقف وتحول للإشادة الكاملة بقدرات فايلر بعد نتائجه مع المارد الأحمر.

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فايلر قاد الأهلى للفوز بكأس السوبر المصري 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 في ملعب برج العرب بالاسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك في نسخة كأس السوبر المصري 2019 التي أقيمت في الإمارات ، واستطاع الترشح إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا على حساب صنداونز الجنوب أفريقي ليضرب موعداً مع الوداد المغربى ، بالإضافة لإقترابه من حسم لقب الدوري لصالح المارد الأحمر للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخ الأهلى محققاً سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بأسابيع طويلة .

ضم الاهلي في عهد رينيه فايلر أكثر من لاعب مهم في الميركاتو الصيفي 2019 مثل صانع الألعاب الدولي المصري محمد مجدي أفشة من بيراميدز نظير 25 مليون جنيه مصري، ولاعب الوسط الدفاعي المالي آليو ديانج من نادي مولودية الجزائر نظير 1.5 مليون دولار، ومدافع الإسماعيلي محمود متولي.

وخلال الميركاتو الشتوي 2020، أقنع رينيه فايلر إدارة الاهلي باتمام التعاقد مع المهاجم السنغالي العملاق آليو بادجي من رابيد فيينا النمساوي بمبلغ فاق المليوني دولار، واستطاع اللاعب إثبات نفسه خاصةً بعد عودة النشاط المجمد بسبب فيروس كورونا المستجد فضلا عن التعاقد مع كهربا .

وقبل أسابيع طويلة من بداية الميركاتو الصيفي 2020، حسم الاهلي في عهد رينيه فايلر صفقة انتقال الجناح الدولي الشاب طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب مقابل حوالي 20 مليون جنيه مصري.