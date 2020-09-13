شكرا لقرائتكم شوبير : لا يجب التحدث عن القصة القديمة لتناول البلايلي الكوكايين مع قرب انتقاله للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الاعلامى أحمد شوبير أن الجزائرى يوسف البلايلى تخطى أزمة تناوله الكوكايين بنجاح وعاد للتألق وينبغى عدم التحدث فيها سواء انتقل اللاعب للأهلى أو لا ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" يوسف البلايلى لاعب متميز ووقع فى خطأ منذ خمس سنوات حينما تناول الكوكايين وتعرض للإيقاف عامين ولكنه للامانة عاد أقوى والتزم وأصبح من أهم اللاعبين الافارقة وسواء انتقل للأهلى أو لم تكتمل الصفقة فلابد أن نتحدث عن أزمته السابقة التى تجاوزها بإقتدار".

وعن بيان بيراميدز علق شوبير:" بيان كويس بس الاهم أن مينفعش يحصل تفاوض مع أى مدرب إلا بنهاية الموسم وأقصد بنهاية الموسم أن تنتهى مباريات فريق هذا المدرب سواء المحلية أو الافريقية ووقتها يكون التفاوض شرعى ومن كل حق طرف الدخول فيه".

وعن مواجهة الزمالك والانتاج الحربى قال شوبير:" لو تعادل الزمالك والإنتاج سيتوج الأهلى بطلا للدوري ولو فاز الزمالك سيظل هناك بصيص من الأمل الوهمى ، وعجبنى جدا أن المقاولون دخل بقوة فى المركز الثانى "

وعن عزمى مجاهد قال شوبير:"فقدنا رمز مميز لايختلف أحد على طيبته وجدعنته ومواقفه الجميلة ، ولا أجد مبرراً للشماتة فى الموت ، وأحلم أن يتم تكريم الرموز فى حياتهم وليس بعد رحيلهم ، خاصة أننا فى زمن إهانة الرموز وسرقة انجازاتهم ونسبها لأخرون ، على سبيل المثال عزمى مجاهد لم يدخل الزمالك منذ سنوات طويلة رغم ان ابنه كان يعمل بالفريق الاول ، وكان نفسى يتم تكريم عزمى مجاهد من الزمالك فى حياته وليس بعد رحيله".

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وفى وقت سابق ، أعلن حفيظ البلايلي، والد ووكيل أعمال النجم الجزائري يوسف البلايلي، جناج أيسر فريق أهلي جدة السعودي، أن اللاعب يُرحب بالانتقال لصفوف النادي الأهلي المصري، مشدداً على أن عرض الأهلي يُعد الأفضل مقارنةً بعرضي كل من الزمالك وبيراميدز، اللذان فاوضا اللاعب مؤخراً.

يوسف البلايلي تخطى أزمة عنيفة كانت كفيلة بإنهاء مشواره الكروي والتي تعرض لها في يناير من عام ‏‏2015 بعد ثبوت تعاطيه لمخدر الكوكايين واعترافه بتناوله قبل إحدى ‏مباريات فريقه اتحاد العاصمة الجزائري مما عرضه لعقوبة مغلظة من ‏الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بالايقاف لمدة 4 سنوات قبل أن يتم ‏تخفيف العقوبة إلى عامين من الايقاف ، حيث تبنأ الجميع بنهاية مسيرته الكروية وقتها إلا أن البلايلي عاد ‏من جديد للتألق وتحلى بروح الاصرار ونزع ثوب اليأس، وبات أحد ‏العناصر الأساسية لمنتخب محاربي الصحراء في الوقت الحالي.‏‏

واكتملت قصة بطولة البلايلي بعد أن ودّع اللاعب المخدرات، وعاد للالتزام والسطوع في عالم المستديرة بالحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة في عام 2019.

وساهم البلايلي في 10 ألقاب على مدار مشواره بالملاعب، أبرزهم لقب امم أفريقيا مع الخُضر في نسخة 2019 بمصر، كذلك معانقة دوري أبطال أفريقيا مع الترجي في مرتين.