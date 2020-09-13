شكرا لقرائتكم شوبير يهاجم منتقدى صفقة طاهر محمد طاهر : "الأهلى مشربش مقلب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم الاعلامى أحمد شوبير، بعض وسائل الإعلام التى وصفت صفقة انتقال طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب للنادى الأهلى بالمقلب ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :"بجد نفسى الإعلاميين يراجعوا نفسهم ، وقت إصابة طاهر معظم وسائل الإعلام قالت الأهلى شرب مقلب طاهر وأن اللاعب مصاب إصابة مزمنة "

وأضاف شوبير:"البعض الأخر قال أن عماد النحاس رافض يلعبه عشان الأهلى وكل دا لم يكن صح واللاعب عاد للمشاركة ويسجل هدف فى كل مباراة ، ياريت نتحرى الدقة فى كل كلمة وبلاش الاتهامات المرسلة دون سند او دليل".

عاد طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، ليخطف أنظار الجميع، بعدما نجح فى التسجيل للمباراة الثانية على التوالى بعد 209 يوماً من الغياب عن المشاركة الرسمية، بسبب توقف كورونا وما تبعه من تعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية، ليغيب عن المشاركة مع استئناف الدورى، قبل أن ينتفض فى هجوم الذئاب ويرد بقوة على الشائعات التى نالت من موهبته وقدراته البدنية طوال الفترة الماضية، ويسجل هدفه الثالث مع المقاولون بالموسم الجارى، والهدف الحاسم فى وصول ذئاب الجبل إلى النقطة 47 ليحتلوا معها المركز الثالث متقدمين على بيراميدز بفارق نقطتين.

هدفى طاهر محمد طاهر بعد العودة فى شباك وادى دجلة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، ثم فى حرس الحدود فى الوقت الضائع بعد نزوله بديلاً، ليقود فريقه إلى المركز الثالث، تميزا بأنهما تم إحرازهما بطريقة رائعة خطفت معها قلوب عشاق النادى الأهلى، الذين رأوا فى طاهر خير تعويض عن رحيل رمضان صبحى الذى انضم مؤخرا لبيراميدز، وبهذين الهدفين استطاع طاهر أن يكون لنفسه شعبية بين الجماهير الحمراء وطموحات حول ما سيقدمه من إضافة للفريق.

وصل إجمالى مباريات طاهر محمد طاهر مع الذئاب منذ بدء مسيرته الكروية إلى 88 مباراة، منها 80 ببطولة الدورى، و8 بكأس مصر، أحرز خلالها 13 هدفا، و صنع 9، وحصل على 16 إنذارا وطردين.

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وظهر طاهر محمد طاهر مع المنتخب بقيادة خافيير اجيرى فى مباراة مصر وتونس بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والتى أقيمت نوفمبر 2018، وانتهت بفوز الفراعنة 3/2 .

فى 2017 تمت إعارته إلى نادى لوهافر الفرنسى، ولكنه عاد بعد رحلة احترافية قصيرة، ليكمل مسيرة التألق مع ذئاب الجبل، حتى أصبح الصفقة المنتظرة فى الأهلى

لم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى وحتى قبل توقف المسابقة فى مارس بسبب كورونا سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

وأعلن النادى الأهلى عن ضم طاهر محمد طاهر كأول صفقة للقلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى، على أن ينضم اللاعب إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.