شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر أسوان بسلبية تحليل كورونا قبل مواجهة طنطا بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى أسوان، بسلبية تحليل "رابيد تيست"، الذى خضع له لاعبو الفريق أمس، للكشف عن فيروس كروونا قبل المباراة المقبلة، حيث يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق، استعداداته، اليوم الأحد، لمواجهة نظيره طنطا فى مباراة الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام والتى تقام غداً الأثنين، حيث يطمح أبناء كشرى فى مواصلة مسيرة الانتصارات والعروض القوية التى بدأت عقب استئناف النشاط الرياضى، حيث استطاع فريق أسوان أن ينتزع ثلاث نقاط ثمينة بالجولة الماضية بعد الفوز على الانتاج الحربى بهدفين نظيفين.

ويستعيد أسوان خدمات سولمون منساه لاعب الفريق خلال المباراة المرتقبة لأبناء الجنوب أمام طنطا، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى كانت موقعة على اللاعب بسبب تعرضه للطرد فى مباراة سموحة بالجولة قبل الماضية، بينما يستمرغياب محمد عبد المجيد مهاجم الفريق، والذى يخضع لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين بسبب تلقيه البطاقة الحمراء مباشرة فى مباراة سموحة أيضاً، وكان أسوان قد تقدم للجبلاية بالتماس لتخفيف عقوبة اللاعب.

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وانتزع فريق أسوان ثلاث نقاط ثمينة بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، عندما فاز على الانتاج الحربى بثنائية نظيفة سجلها محمد إسماعيل لاعب أبناء الجنوب.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة، بعد خوض 26 مباراة حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 آخرين.

من جانبه أعرب أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان عن سعادته الكبيرة بالفوز الذى حققه فريقه على الانتاج، خاصة مع الغيابات المؤثرة التى يعانى منها أبناء الجنوب بـ 7 لاعبين أساسيين لأسباب الإصابة أو الإيقاف، مشيراً إلى أن هذا الفوز خطوة نحو تحسين وضع الفريق بالجدول للبقاء فى مسابقة الدورى العام.