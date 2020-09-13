شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي.. سكر يقود الجبهة اليسرى للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك والإنتاج الحربى على ستاد القاهرة الدولى في إفتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة كما أنها تحظى بترقب جماهير الأهلى لاسيما أن خسارة الفارس الأبيض أو تعادله أمام الإنتاج الحربى الليلة يُعنى إعلان المارد الأحمر بطلا للدوري قبل مباراته مع زعيم الثغر غداً الاثنين.
ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى مكون من :محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وحاتم سكر في خط الدفاع، طارق حامد وإسلام جابر وأمامهما مصطفى فتحى وإمام عاشور وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم".
ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الزمالك مكون من :" عامر عامر ، أحمد شديد قناوي، محمود البدري، محمد بازوكا، علاء سلامة ، إبراهيم عبدالخالق، محمد فييرا، محمد عادل، غنام محمد ، مامادو نياس، محمد رجب".
يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ، علماً بأنه سيتم خصم ثلاثة نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.
في المقابل الإنتاج الحربى يسكن المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.
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