شكرا لقرائتكم خبر عن رينيه فايلر "بطل الرهان الرابح" فى الأهلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ47 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، اليوم الأحد، بعيد ميلاده رقم "47" فهو من مواليد 13 سبتمبر 1973، وحقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للرهان الرابح من مسئولى القلعة الحمراء.

وتعاقدت إدارة النادى الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو الماضى، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمر فى 39 مباراة فاز فى 31 لقاءً وتعادل فى 6 وخسر مباراتين واحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى.

وأثار التعاقد مع فايلر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن مسؤولى الأهلي صرحوا بأن المدرب القادم سيكون اسمًا كبيرًا على المستوى العالم، ورغم التفاوض مع أكثر من مدرب كبير أبرزهم الإيطالي "لوتشيانو سباليتي"، إلا أن مدير التعاقدات أمير توفيق عجز عن إيجاد صيغة تفاهم واضحة، والأمر نفسه خص المدرب البرازيلي الشهير مانو الذي سبق له تدريب منتخب البرازيل الأول ليتم إعلان التعاقد مع فايلر وسط جدل شديد من جمهور الاهلى لعدم شهرة المدرب السويسرى ولكن سرعان ماتغير الموقف وتحول للإشادة الكاملة بقدرات فايلر بعد نتائجه مع المارد الأحمر.

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فايلر قاد الأهلى للفوز بكأس السوبر المصري 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 في ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك في نسخة كأس السوبر المصرى 2019 التي أقيمت فى الإمارات، واستطاع الصعود إلى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي ليضرب موعداً مع الوداد المغربى، بالإضافة لاقترابه من حسم لقب الدورى لصالح المارد الأحمر للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ الأهلى محققاً سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بأسابيع طويلة .

ضم الأهلي في عهد رينيه فايلر أكثر من لاعب مهم فى الميركاتو الصيفى 2019 مثل صانع الألعاب الدولى محمد مجدى قفشة من بيراميدز نظير 25 مليون جنيه مصرى، ولاعب الوسط الدفاعي المالي آليو ديانج من نادي مولودية الجزائر نظير 1.5 مليون دولار، ومدافع الإسماعيلى محمود متولى.

وخلال الميركاتو الشتوي 2020، أقنع رينيه فايلر إدارة الاهلي بإتمام التعاقد مع المهاجم السنغالي العملاق آليو بادجى من رابيد فيينا النمساوى بمبلغ فاق المليونى دولار، واستطاع اللاعب إثبات نفسه خاصةً بعد عودة النشاط المجمد بسبب فيروس كورونا المستجد فضلا عن التعاقد مع كهربا .

وقبل أسابيع طويلة من بداية الميركاتو الصيفي 2020، حسم الاهلي في عهد رينيه فايلر صفقة انتقال الجناح الدولي الشاب طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب مقابل حوالي 20 مليون جنيه مصري.