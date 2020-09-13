شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يدرس إعادة أحمد الشيخ لتشكيل الأهلي أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على إعادة أحمد الشيخ لاعب الفريق للتشكيل الأساسي فى مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الاثنين، فى الجولة الـ27 من بطولة الدورى العام، ويرغب فايلر فى الدفع بالشيخ أساسياً أمام الاتحاد بعدما شارك بديلًا فى مباراة الإسماعيلى أمس الأول والتى حسمها الأهلي بنتيجة 3-0 حيث سجل الشيخ الهدف الثالث فى الشوط الثانى من المباراة، وبات من المنتظر أن تكون مشاركة الشيخ على حساب الأنجولي جيرالدو المرشح للعودة من جديد للتواجد على مقاعد البدلاء.

من ناحية أخرى، يرى فايلر أن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق لعدة دقائق فى مباراة الإسماعيلى جاءت مُفيدة للفريق، كما استعاد بها اللاعب "فورمة" المباريات التى غاب عنها لفترة طويلة بسبب الإيقاف لمدة 10 مباريات بسبب أحداث مباراة السوبر في فبرير الماضى.

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وعلّق المدرب السويسرى على مشاركة كهربا لمدة 13 دقيقة تقريباً في مباراة الإسماعيلى أمس بأنها إيجابية وظهر اللاعب خلالها بشكل موفق، وإن كان يحتاج لمزيد من الوقت والمشاركات حتى يستعيد اللاعب كامل لياقته ومستواه المعهود خاصة أن الجهاز الفني يُقدّر قدراته الفنية تماماً.