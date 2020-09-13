شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك والإنتاج الحربى باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، كما أنها تحظى بترقب جماهير الأهلى، لاسيما أن خسارة الفارس الأبيض أو تعادله أمام الإنتاج الحربى الليلة يعنى إعلان المارد الأحمر بطلا للدوري قبل مباراته مع زعيم الثغر غداً الاثنين.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورىبرصيد 52 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

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وفى المقابل، الإنتاج الحربى يسكن المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى مكونا من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وحاتم سكر فى خط الدفاع، طارق حامد وإسلام جابر وأمامهما مصطفى فتحى وإمام عاشور وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم.

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الزمالك مكونا من: "عامر عامر ، أحمد شديد قناوي، محمود البدري، محمد بازوكا، علاء سلامة ، إبراهيم عبدالخالق، محمد فييرا، محمد عادل، غنام محمد ، مامادو نياس، ومحمد رجب".