شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمنح الإنتاج الحربى "هدية" للأهلى قبل مواجهة زعيم الثغر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، تتجه أنظار عشاق النادى الأهلى لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك والإنتاج الحربى باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام، بحثاً عن هدية من الإنتاج تعلن تتويج المارد الأحمر بطلا للدوري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين فى تاريخه، قبل أن يخوض الأهلى مباراته مع الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار مواجهات نفس الجولة.

وبات الأهلي على بُعد خطوة واحد من حسم لقب الدورى رسمياً بعد الفوز الكبير الذى حققه على الدراويش بثلاثية نظيفة سجلها على معلول وأليو بادجى وأحمد الشيخ، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقى نقطتان فقط على التتويج بقلب الدورى رسمياً.

وشارك المارد الأحمر فى جميع مواسم مسابقة الدوري منذ إنطلاقها قبل 72 عام ونجح في التتويج باللقب 41 مرة ، وأكد مسؤولو اتحاد الكرة للأهلي، أنه يحتاج لنقطتين فقط من أجل حسم بطولة الدوري رسميًا وليس 3 نقاط ، لأن في حالة التساوي مع الزمالك في عدد النقاط ستميل كفة المواجهات المباشرة لصالح الأحمر الذى فاز اعتبارياً بهدفين دون رد ثم خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدور الثانى، وتنص لائحة لجنة المسابقات على أنه فى حال تساوى نتيجة مباراتي الذهاب والإياب فى فارق الأهداف يتم احتساب الهدف الذى سجله الفريق خارج ميدانه بهدفين، وبذلك فى حال تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربى فى المباراة المقبلة بينهما يُتوج الأهلي رسميًا بالدوري، ذلك لأن أقصى عدد من النقاط سيصل له الزمالك خلال الموسم الحالي هو 71 نقطة وهو نفس عدد نقاط الأهلي حاليًا.

ويتربع الاهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 71 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وكانت أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما سجل لاعبيه 63 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف كأقوى دفاع وهجوم في المسابقة

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ، علماً بأنه سيتم خصم ثلاثة نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

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في المقابل الإنتاج الحربى يسكن المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

من جهته، أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه سيخوض مباراة الزمالك لتحقيق أهدافه وطموحاته فى الدوري ولا يشغله تتويج الاهلى باللقب حال تعادله مع الفارس الأبيض، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"لا نفكر فى تتويج الاهلى بالدوري من عدمه ، نواجه الزمالك بحثاً عن أهدافنا وطموحاتنا الشخصية ، نحن فى موقف صعب وكل مباراة يتحتم علينا الفوز بها للهروب من صراع دوامة الهبوط ، وهى نفس العقلية التى سنواجه بها الزمالك "

ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى :"نحقق نتائج متميزة أمام الزمالك منذ صعودنا للدوري الممتاز ، ونتمنى أن نسير على نفس المنوال فى مواجهة الغد دون النظر لأية اعتبارات أخرى ".