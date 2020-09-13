شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يدعم أمين بن عمر لاعب النجم الساحلى بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك، على مؤازرة أمين بن عمر زميله السابق بفريق النجم الساحلى التونسى بعدما تعرض الأخير للإصابة بفيروس كورونا مؤخراً، ونشر ساسى صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بأمين بن عمر خلال تواجدهما مع فريق النجم وعلق قائلا، "إن شاء الله لا بأس يا مما".

وأعلن نادى النجم الساحلي التونسي، في بيان رسمي، إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا، وكان ياسين الشيخاوى مهاجم النجم الساحلى قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة الماضية.



فرجانى ساسى

وأصدر النجم الساحلى بيانا رسميا قال فيه، "بعد ثبوت إصابة أحد لاعبى الفريق بفيروس كورونا الخميس الماضي، خضع بقية اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية لاختبارات كوفيد 19، كشفت عن إصابة لاعب آخر من الفريق وهو محمد أمين بن عمر".

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وأبدى النجم الساحلي خلال بيانه تمنيه بالشفاء العاجل للاعبين ياسين الشيخاوى، ومحمد أمين بن عمر.

وأضاف البيان، "قرر الجهاز الطبي للفريق دعوة جميع اللاعبين والإداريين والجهاز الفني لإجراء الاختبارات الضرورية، للتثبت من إمكانية حدوث إصابات أخرى في صفوف الفريق".

ويستعد النجم الساحلي لمواجهة غريمه الأفريقي، في قمة الجولة الختامية بالدوري التونسي، ويتقاسم الفريقان المركز الرابع بجدول الترتيب، ولكل منهما 40 نقطة من 25 مباراة.