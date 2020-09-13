شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى لمؤمن زكريا: الناس كلها بتحبك.. إنجز وخف علشان توقع في الزمالك تاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة دعم إلى اللاعب مؤمن زكريا، الذي يعاني من أزمة صحية منذ فترة.

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه بموقع «تويتر:»خلصنا يا عم مؤمن الناس كلها بتحبك.. إنجز وخف عشان عايزك توقع في الزمالك تاني أنت صفقه القرن«.

وكان أحمد مرتضى منصور قد اقترح إقامة مباراة ودية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لنبذ التعصب ولدعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي.

واقترح أحمد مرتضى، في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، تبني الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدولة المصرية هذه المبادرة، وتخصيص كامل العائد المادي منها لعلاج مؤمن زكريا.