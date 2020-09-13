شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» يحصد المركز الأول في بطولة كرة القدم للمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد فريق تعليم الإسكندرية لكرة القدم للمدارس، المركز الأول جمهوري، وحصل على كأس الرئيس للتفوق الرياضي وتم تأهيله للبطولة العربية لكرة القدم. وتعد هذه المرة الأولى في تعليم الإسكندرية يتم تصعيد فريق كرة القدم للمركز الأول جمهوري وللبطولة العربية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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