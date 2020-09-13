شكرا لقرائتكم شوبير يطالب الجبلاية بتسليم الدورى للأهلى فى الملعب بدلاً من حفلات الفنادق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ، مسئولو اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بتسليم المارد الأحمر درع الدوري فى الملعب بدلا من حفلات الفنادق ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"احقاقاً للحق إتحاد الكرة أقام حفلة جميلة للأهلى بأحد الفنادق لتسليمه درع الدوري ، بعد ماكانت المواسم السابقة عبارة عن معاقبة البطل وكأنه ميتم وتهنئة صامتة دون أى معنى ، ولكن نريد الافضل دائماً ما المانع أن يبادر مسئولو اللجنة الخماسية ويقوموا بتسليم الاهلى الدرع فى الملعب"

وأضاف شوبير:" احنا بس اللى فى العالم كله اللى بنسلم الدروع والكئوس فى الغرف المغلقة ، كل العالم يمنح البطل تكريمه فى الملعب ، بلاش مباراة الاتحاد السكندرى عشان فيها امكانية ولم يحسم الدرع بشكل رسمى ، نشوف المباراة التى تليها أو من تليها ، المهم أن يكون تكريم البطل فى أرض الملعب وليس فى فندق "

وأكمل نائب رئيس الجبلاية السابق:"فى اتحاد الكرة بيقولوا ان اللائحة تنص على أن يسلم بطل الموسم الماضى الدرع قبل 15 يوماً من نهاية المسابقة وبعدها يتم تسليمه للفائز هذا الموسم بالبطولة ، بردو لا أرى مشكلة خاصة أن الاهلى هو الفائز فى الحالتين ولن يمانع أن يسلم الدرع بكره أو إنهارده بس نغير الطريقة ونفكر فى الاحسن".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربى في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة كما أنها تحظى بترقب جماهير الأهلى لاسيما أن خسارة الفارس الأبيض أو تعادله أمام الإنتاج الحربى الليلة يُعنى إعلان المارد الأحمر بطلا للدوري قبل مباراته مع زعيم الثغر غداً الاثنين

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بات النادى الأهلي على بُعد خطوة واحدة من حسم لقب الدورى الممتاز رسمياً بعد الفوز الكبير الذى حققه على الإسماعيلي أمس بثلاثية نظيفة سجلها على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقى نقطتان فقط على التتويج بلقب الدوري رسمياً قبل مباراته أمام الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل فى الجولة الـ27 للدوري الممتاز.

ونجحت "صواريخ" الأهلي فى ضرب معقل الإسماعيلي، شارك الأهلى في جميع مواسم مسابقة الدوري منذ انطلاقها قبل 72 عاما ونجح فى التتويج باللقب 41 مرة، ويتربع حاليا على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 71 نقطة بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 23 لقاء وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وكانت أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما سجل لاعبوه 63 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف كأقوى دفاع وهجوم في المسابقة.

الاهلى لعب طوال تاريخه فى الدوري 1611 مباراة فاز فى 1090 وتعادل فى 352 وخسر 169 مباراة وسجل لاعبوه 2866 هدفا وتلقت شباكه 998 هدفا وحصد 3115 نقطة.

منذ عودة مسابقة الدوري من التجميد بسبب جائحة كورونا لعب الاهلى 9 مباريات حصد 22 نقاط بالفوز على انبى بهدفين ثم التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق ثم الفوز على أسوان بثلاثية دون رد ثم الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الفوز على الجونة بهدف دون رد ثم الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد ثم الفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد وأخيراً الفوز على الاسماعيلى بثلاثية دون رد .