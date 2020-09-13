بالمواعيد والقنوات.. وست بروميتش "حجازي" وليستر ضمن مباريات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تتواصل مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، عندما يلعب وست بروميتش الصاعد حديثاً لـ"بريميرليج"، الذي يضم بين صفوفه أحمد حجازي المدافع المصري أمام ليستر سيتي.

ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، أبرز مباريات اليوم الأحد:

- وست بروميتش وليستر سيتي في الساعة الـ3.00 عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 2".

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- توتنهام وإيفرتون في الساعة الـ5.30 عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 2".

- بلد الوليد وريال سوسيداد في الساعة الـ4.00 عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 3".

- فالنسيا وليفانتي في الساعة الـ9.00 عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 3".

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ومارسيليا في الساعة الـ9.00 عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 1".