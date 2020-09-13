بالموعد والقناة.. الزمالك يواجه الإنتاج للابتعاد بالوصافة وتأجيل تتويج الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

يخوض نادي الزمالك مواجهة هامة اليوم، الأحد، عندما يستضيف الإنتاج الحربي في الساعة الـ8.00 مساء ضمن مباريات الجولة 27 من دوري We المصري، في استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يتم بث اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

الزمالك يدخل المباراة وفي رصيده 52 نقطة، قبل خصم ثلاث نقاط من رصيده بقرار من اتحاد الكرة المصري، بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثالث.

أما الإنتاج الحربي فيتواجد في المرتبة التاسعة برصيد 30 نقطة، بفارق ست نقاط عن الاتحاد السكندري الذي يتواجد في المركز الخامس، مما يزيد من أهميته مواجهته أمام الأبيض.

الزمالك يرغب في تحقيق الفوز على الإنتاج للتقدم خطوة جديدة في صراع وصافة ترتيب الدوري، في ظل ملاحقة قوية من المقاولون العرب وبيراميدز برصيد 47 و45 نقطة لكلًا منهما على التوالي.

Advertisements

فوز الزمالك سيؤجل أيضًا تأجيل تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري بشكل رسمي، خاصة أن القلعة الحمراء تحتاج لثلاث نقاط فقط من أجل الإبقاء على الدرع في خزينته.

أما نجاح الإنتاج الحربي في الفوز باللقاء فسيمنح الأهلي تتويجًا مبكرًا باللقب قبل خوض مواجهة الاتحاد السكندري غدًا، الإثنين، ووقتها ستكون المواجهة تحصيل حاصل للأحمر.

وإلى جانب رغبة الزمالك في الابتعاد بالوصافة قدر الإمكان، فإن الفريق يريد تفادي مزيد من الإصابات بين صفوفه مع اقتراب منافسات الدور قبل النهائي من دوري الأبطال الأفريقي.

الزمالك يعاني من إصابات عدة في صفوفه خلال الفترة الماضية بسبب توالي المباريات المحلية في فوارق زمنية قليلة، وهو ما تعاني منه أغلب الفرق في ظل ضغط المنافسة العائدة من توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

وسيهنأ الزمالك بوصافة هادئة حتى في حال التعادل أو الخسارة، لحين مواجهة المقاولون العرب مع الإسماعيلي يوم الثلاثاء القادم في ختام مباريات الجولة 27 من المسابقة.

ولا يرغب الزمالك في مراقبة المقاولون ونتيجة اللقاء القادم له، خاصة أن في حالة تعثر الأبيض وفوز الذئاب سيرتقي الأخير إلى الوصافة رقميًا باعتبار خصم النقاط المقرر.