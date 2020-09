ماذا قالت الصحف العالمية عن هاتريك محمد صلاح أمام ليدز يونايتد؟

احتفت الصحف العالمية بالنجم المصري محمد صلاح بعد تسجيله لثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى ليدز يونايتد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب آنفيلد روود ضمن الجولة الأولى من افتتاح الدوري الإنجليزي 2021/2020.

ووصفت الصحف العالمية محمد صلاح بـ “رجل اللحظة”، حيث أنقذ فريقه من تعادل مُر في مستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام فريق عنيد مثل ليدز، سيكون له شأن عظيم هذا الموسم، إذا ما واصل على نفس المنوال.

وعنونت صحيفة ديلي ميل البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد 13-9-2020، قائلة “صلاح رجل اللحظة” مصحوبة بصورة لأحد احتفالاته.

وأشادت صحيفة جارديان البريطانية بمستوى محمد صلاح ووصفته بـ “بطل الهاتريك”، مضيفة “هاتريك صلاح جعل رجال المدرب مارسيلو بيلسا يدفعون ثمن ركلة الجزاء المتأخرة في أول ظهور لهم بمنافسات الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل (16 عامًا)..ليدز كان قريبًا من إسقاط البطل في فخ التعادل، لكن صلاح له رأي آخر”.

وتحت عنوان “مو صلاح يعود بانفجار” كتبت صحيفة ديلي إكسبريس الأسكتلندي تقريرًا مطولاً عن أحداث مباراة آنفيلد روود بين ليفربول وليدز يونايتد، والتي وصفتها بـ “المباراة الكلاسيكية”.

احتفال محمد صلاح على طريقة مؤمن زكريا

كانت النسخة الورقية الرياضية من صحيفة ديلي ستار، والصادرة صباح اليوم الأحد، الوحيدة من بين الصحف الكبرى التي حرصت على وضع صورة احتفال محمد صلاح بطريقة نجم الاهلي “مؤمن زكريا”.

احتفال محمد صلاح على طريقة مؤمن زكريا لدعمه ومؤازرته في مرضه النادر (التصلب الجانبي الضموري) لم تفهمه الصحف البريطانية والعالمية، ولم يتطرق أحدهم للحديث عنه حتى هذه اللحظة، ربما لعدم قيامهم بترجمة ما كُتب في المواقع الرياضية المصرية بعد.

ولو أن الصحف الإنجليزية علمت بقصة مؤمن زكريا وما يقصده محمد صلاح من هذا الاحتفال، لتصدرت صورة احتفال صلاح بالهدف الثالث المشهد على كافة الأغلفة والصفحات الأولى من المواقع الرياضية العالمية هذا الصباح كـ “لقطة اليوم“، كما حدث في صحيفة ديلي ستار والتي لم تشر للموضوع، مكتفية بلقطة الاحتفال، فهي أيضًا لا تعلم تفاصيل قصة مؤمن زكريا.

وحاولت صحيفة ديلي ستار تفسير الاحتفال قائلة “Ear We Mo again” في تلاعب بعبارة ها نحن ذا من جديد، Here We go، لكن بالإشارة إلى أذن صلاح، وأضافت “هاتريك صلاح ينقذ كلوب وليفربول”.

وعلى نفس الغلاف تواجد أسفل محمد صلاح، جناح نادي ريال مدريد “جاريث بيل” حيث بدأ الحديث بشكل مكثف عن إمكانية انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد خلال ما تبقى من الميركاتو الصيفي الحالي.

إلى ذلك، بات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يُسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في اللقاء الافتتاحي بمنافسات الدوري الإنجليزي منذ هاتريك “جون آلدريج” على ملعب تشارلتون أثلتيك “سيلهورست بارك” في افتتاح موسم 1989/1988، في الدقائق 45 و90 و91.