رياضة | بدون ركلات الجزاء.. حمد الله وجوميز "حبايب"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر بدون ركلات الجزاء.. حمد الله وجوميز "حبايب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد صراع الحصول على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين للموسم المنقضي 2019-2020 منافسة شرسة بين لاعبي الأندية.

وحصد عبدالرازق حمدالله مهاجم النصر، لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي برصيد 29 هدف، ويأتي في الوصافة بافتيمبي جوميز لاعب فريق الهلال، برصيد 27 هدف.

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وعلى الرغم من تتويج حمدالله هدافا، وتفوقه على جوميز، إلا أن ضربات الجزاء جعلت التفوق يتلاشى، بطرح عدد الأهداف المسجلة عن طريق ركلات الجزاء، فإن عدد الأهداف لكلا منهما 19 هدفا.

حمدالله سجل 10 أهداف عن طريق ركلات الجزاء، من أصل 29 هدفا، فيما أحرز جوميز 8 أهداف عن طريق ركلات الجزاء، من إجمالي 27 هدفا.

جدير بالذكر أن حمدالله حصد لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، وجاء جوميز في الوصافة على مدار العامين خلف اللاعب المغربي.