رياضة | تركي آل الشيخ ينعى عزمي مجاهد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ ينعى عزمي مجاهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على نعي عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة بالاتحاد المصري لكرة القدم، ونجم الزمالك والذي وافته المنية أمس السبت.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأحد: "إنا لله وإنا إليه راجعون انعي بمزيد من الحزن والاسي الكابتن عزمي مجاهد".

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية: "رحمه الله وخالص عزائي لاسرته الكريمه".