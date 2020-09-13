شكرا لقرائتكم خبر عن أبوتريكة عن احتفال محمد صلاح على طريقة مؤمن زكريا: «لاعب عالمي يدعم زميله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بأداء النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال مواجهة فريقه أمام ليدز يونايتد، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-3 بالجولة الأولي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وقال أبوتريكة عبر قناة «bein sports»: «قيمة صلاح انه دائمًا يساند زملاؤه، لقطة الاحتفال بعد هدف الهاتريك هي لقطة المباراة».

وأضاف: «مؤمن زكريا يمر بظروف صعبة ويحتاج الدعم، وهو ما قام به.. صلاح لاعب عالمي يدعم زميله».

واحتفل محمد صلاح على طريقة مؤمن زكريا، بعد هدفه الثالث «الهاتريك» الذي سجله في شباك ليدز يونايتد، دعمًا للاعب الذي يعاني من أزمة صحية، ويستعد للسفر إلى أمريكا خلال أيام للعلاج.

وسجل صلاح أهدافه في الدقائق 4 و33 و88، بالمباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-3.

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