شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي اليوم.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الممتاز المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساءا، فيما يتم إذاعتها عبر قناة «أون تايم سبورت».

يدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز ثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع برصيد 30 نقطة.