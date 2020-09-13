شكرا لقرائتكم خبر عن سجل 41 هدفًا في 8 مواسم.. هل يستحق حسام حسن 35 مليون جنيه؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، موافقته على رحيل حسام حسن مهاجم فريق الكرة بالنادي، في حالة وصول عرض يساوي 35 مليون جنيه، مشدداً على أنه لن يفرط في خدمات اللاعب إلا بحصول النادي على المقابل المالي سالف الذكر، حيث جاء ذلك أعقاب تسجيل اللاعب هدفين في شباك الزمالك عقب مباراة مثيرة حسمها التعادل الايجابي بثلاثة أهداف لكل منهما بمنافسات الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

حسام حسن كان ناشئاً بصفوف نادي الزمالك، ورحل عنه لينضم لصفوف طلائع الجيش في موسم 2012-2013، ليبدأ أولى خطوات المشاركة في الدوري الممتاز والمسابقات الرسمية بالمستوى الأول.

ولعب حسام حسن لصفوف الطلائع حتى نهاية موسم 2013-2014، وانتقل بعدها لصفوف الداخلية ومنها إلى سموحة في الانتقالات الشتوية لموسم 2015-2016 وحتى الآن.

حسام حسن، المهاجم صاحب الـ 27 عاماً، والذي يحمل اسم ولقب أحد أفضل هدافي الكرة المصرية عبر جميع العصور، نجم الأهلي والزمالك السابق، قد خاض مباراتين دولتين في مشواره الكروي مع منتخب مصر ولم يسجل خلالهما أي أهداف.

وعلى مدار 8 مواسم له في الدوري الممتاز شارك في 157 مباراة بالمسابقة بقمصان جميع الأندية وسجل 36 هدفاً وصنع 9 فقط، وفي كأس مصر شارك في 19 مباراة سجل 5 أهداف ونجح في صناعة هدفين، لتكون محصلته 41 هدفاً سجلهم واستطاع صناعة 11 هدفاً بمسيرته داخل المستطيل الأخضر.

في الوقت الذي تبلغ خلاله القيمة التسويقية للاعب 475 ألف يورو، حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المختص بانتقالات اللاعبين، وهو يقارب 20% من المقابل المالي الذي طلبه رئيس نادي سموحة من أجل بيع اللاعب.

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ولم يسجل اللاعب هدفين في مباراة سوى في 3 مناسبات، أخرهم في مرمى الزمالك بالجولة الماضية بالدوري، وقبلها واحدة في شباك طنطا بالموسم الجاري، وأخرى أمام وادي دجلة بالدوري موسم 2016-17.