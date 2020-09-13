شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مؤمن زكريا على دعم محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، على دعم محمد صلاح له والاحتفال على طريقته بعد تسجيل ثلاثية لليفربول في شباك ليدز يونايتد الإنجليزي.

وقام مؤمن بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهو يقوم باحتفاله الشهير برفقة صورة لمحمد صلاح وهو يقوم بالاحتفال ذاته معلقا عليها بشعار «القلب».

ويبتعد مؤمن عن الملاعب قرابة عام مضى بسبب إصابته بضمور في العضلات، وهو ما دفع نجم ليفربول لدعمه معنويا بعد تسجيل هدف فوز ليفربول في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي.