رياضة | كارتيرون يقرر الإبقاء على كاسونجو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يقرر الإبقاء على كاسونجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر باتريس كارتيرون الإبقاء على المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو خلال الفترة المقبلة بعدما ظهر اللاعب بصورة مميزة خلال الفترة الماضية.

وكان كاسونجو قد سجل خلال مواجهتي الزمالك أمام بيراميدز وسموحة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز وشارك أمام الأهلي فى لقاء القمة.

ويذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي اليوم ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.