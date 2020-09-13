رياضة | المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي مصر المقاصة وافقوا على بيع محمد إبراهيم، نجم الفريق الحالي والزمالك سابقًا، إلى النادي الأهلي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن مسئولي المقاصة أبدوا موافقتهم علي بيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الفيومي إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل ولكن بشرط وحيد.

وأوضح أن شرط نادي المقاصة هو مساواة العرض المالي المقدم من القلعة الحمراء بالعرض الذي قدمه نادي بيراميدز للتعاقد مع اللاعب.

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.