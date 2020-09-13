رياضة | حقيقة مفاوضات المقاصة مع نجمي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات المقاصة مع نجمي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، عن حقيقة دخول النادي الفيومي في مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات أحمد الشيخ ومحمود وحيد.

وأكد محمد عبدالسلام في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه على الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هذا الكلام قرأته في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا".

وتابع: "أحمد الشيخ ومحمود وحيد أبناء مصر للمقاصة ولكن نحن لم نحسم موقفنا من الثنائي أو الصفقات الجديدة حتى الآن".