رياضة | الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة فريق برشلونة في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال ‏سجاك سوارت وكيل الأعمال الهولندي في تصريحات صحفية: "كومان يُريد محمد صلاح في برشلونة، واللاعب يُريد الرحيل أيضاً، ولا أستطيع الخوض في تفاصيل أخرى، ولكن صدقني أنا أعرف ذلك".

وتولى رونالد كومان قيادة تدريب فريق برشلونة في نهاية الموسم الماضي خلفًا لكيكي سيتين المدرب الأسبق.

يذكر أن محمد صلاح قد أحرز هاتريك بالأمس أمام ليدز يونايتد في المباراة الافتتاحية لفريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.