شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يختار «عمر» حكمًا لمواجهة الزمالك أمام الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة لقاء الزمالك مع الإنتاج الحربي، المقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الممتاز.
ويتكون الطاقم التحكيمي من أمين عمر ويعاونه محمد عبدالمجيد وسامي هلهل، ومحمد الشرقاوي حكما رابعا، وحكم فيديو محمد عباس قابيل، ويساعده صبري إبراهيم.
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