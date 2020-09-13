شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يرحب بضم صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، حقيقة انتقال كريم فؤاد لاعب الفريق الأول إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. وقال زكريا السيد في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»، كريم فؤاد مستمر مع إنبي ولن يرحل إلى النادي الأهلي. وواصل: «طلبنا مد إعارة محمد شريف من قبل مسئولي النادي الأهلي وننتظر الرد». وأكد زكريا السيد أنه يرحب بانتقال صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، إلى صفوف نادي إنبي على سبيل الإعارة، في حالة موافقة حلمي طولان المدير الفني للفريق. وأنهى حديثه: «صالح جمعة ابن من أبناء نادي إنبي وتواجده يتم بموافقة حلمي طولان». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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