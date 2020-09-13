شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن القيمة المالية لصفقة انضمام رمضان صبحي لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن نادي بيراميدز تعاقد مع اللاعب رمضان صبحي، مقابل حصول ناديه هدرسفيلد الإنجليزي على 2.5 مليون جنيه استرليني فقط.
وأضاف حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هذه هي القيمة التي أعلنتها «فيفا تي أم أس» التابعة للاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، التي تسجل بالأرقام جميع الانتقالات الدولية بين الأندية.
وأوضح حتحوت، أن الوثيقة أظهرت حصول هدرسفيلد الإنجليزي على 2.5 مليون جنيه استرليني، حصل منها على مليون استرليني مطلع شهر سبتمبر الجاري ثم 750 ألفًا تسدد يناير المقبل، وقسط آخر بنفس القيمة الأخيرة، 750 ألف استرليني، تسدد في يوليو المقبل.
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