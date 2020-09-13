شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يعلق على رحيل فايلر من تدريب الأهلي.. ومفاوضات بيراميدز (فيديو)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي سيف زاهر، على الأنباء المترددة حول اقتراب السويسري رينيه فايلر، من الرحيل عن منصبه مديراً فنياً للأهلي.

وقال زاهر في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "ترددت أنباء عديدة حول إمكانية رحيل فايلر، وتحدثت في هذا الأمر من قبل والبعض اتفق وآخرين اختلفوا معي".

وواصل: "فايلر جاء للأهلي وهناك اعتراض كبير على سيرته الذاتية من قبل جماهير النادي الأحمر، والسويسري عليه إقامة تمثال لمجلس الإدارة لأنه راهن عليه".

وأضاف: "فايلر حقق نتائج جيدة في الدوري بفضل الخامة التي يمتلكها من لاعبين مميزين".

وأكمل حديثه: "لا أستطيع وصف فايلر بالمدرب العظيم، وأكتفي بوصه بالمدرب الجيد، ولكن في حالة التتويج بدوري الأبطال وكأس مصر سأقول عليه مدرب عظيم".

وطالب سيف زاهر المدير الفني السويسري بضرورة البقاء في منصبه بالأهلي وبعث رسالة للاعبيه بالاستقرار والهدوء من خلال تصريح رسمي له خلال الأيام المقبلة يعلن خلاله استمراه في قيادة الفريق الأحمر.

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن بيراميدز لا يفاوض فايلر، مشدداً على ضرورة تصدير السويسري الهدوء والاستقرار للاعبي الفريق الأحمر.

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