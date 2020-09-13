أمير عزمي مجاهد باكيًا على الهواء: ادعوا لوالدي (فيديو)‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أمير عزمي مجاهد، لاعب ومدرب مساعد الزمالك السابق، جماهير الكرة المصري بالدعاء لوالده. وتوفى عزمي مجاهد، أسطورة كرة الطائرة في نادي الزمالك ومنتخب مصر في ساعة مبكرة من صباح السبت، إثر إصابته بفيروس كورونا. ودخل أمير في نوبة بكاء شديدة خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة الزمالك مردداً:" ادعوا لأبي بالرحمة". الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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