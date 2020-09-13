شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الإسماعيلى يجرى تحاليل "رابيد تيست" استعدادًا لمباراة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، اليوم الأحد لإجراءات تحليل "رابيد تيست"، للكشف عن كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة المقاولون العرب والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة وهى المباراة الاولى التى سيخوضها ريكاردو مع الدراويش فى الولاية الثالثة بعدما فضل مجلس ادارة الاسماعيلى منح أحمد العجوز ومحمد حمص فرصة قيادة الفريق الأصفر فى مواجهة الاهلى نظراً لقدوم المدرب البرازيلى قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.

طالب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الاهلى التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بثلاثية دون رد ، مطالباً إياهم بالتركيز فى مباراة ذئاب الجبل لحصد نقاطها وبداية مرحلة جديدة فى المسابقة.

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ويتابع ريكاردو عددا من التسجيلات للدراويش قبل بدء مهمته بصفة رسمية مع الفريق بداية من لقاء المقاولون العرب ، وانضم ريكاردو على رأس القيادة الفنية للدراويش بجانب مخطط الأحمال رودولفو ، فى الجهاز الفنى الذى يضم أحمد العجوز المدرب العام ،القائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق فضلا عن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى ، ويتطلع المدرب البرازيلى من خلال التسجيلات للتعرف عن كثب على عناصر الفريق.

وكان ريكاردو قد حضر مباراة الاهلى من المدرجات للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب ، ريكاردو يمتلك سيرة ذاتية مميزة، حيث قاد النادى الإسماعيلى فى ولايتين سابقتين ونجح فى المنافسة على الدورى العام ولعب مباراة فاصلة أمام النادى الأهلى عام ٢٠٠٩، بجانب توليه العديد من الفرق العربية أبرزها الهلال السودانى ومواطنه المريخ والأهلى القطرى .

وتوجه مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بالاعتذار لجماهير ناديه عن سوء النتائج خلال الفترة السابقة مع وعد بمعالجة السلبيات من أجل تحسن النتائج، كما قرر تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عقب الخسارة من المقاصة برباعية مقابل هدف فى الدوري.