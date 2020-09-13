عرض الـ100 مليون.. المقاصة يرد على موقفه من بيع محمد إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، عن موقف الإدارة من بيع اللاعب محمد إبراهيم خلال سوق الانتقالات الصيفية.

عبد السلام قال في تصريحات عبر شاشة "النهار" في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"لم أتحدث مع محمد إبراهيم لمعرفة رغبته في الفترة المقبلة".

وتابع :"سياستي هيّ الحديث مع اللاعب بعد نهاية الموسم وليس في منتصف الموسم، اللاعب لديه هدف وهو الانضمام للمنتخب المصري".

وأكمل :"لم نحصل على عرض رسمي لبيع محمد إبراهيم، ما يتردد كلام من الوكلاء فقط".

وواصل :"إذا تلقيت عرضًا بـ100 مليون واللاعب يرفض الرحيل لهذا النادي سأرفض، ما يهمني مصلحة اللاعب لذا أنا في انتظار معرفة رغبته بعد الانتهاء الموسم".

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وانتهى :"محمد إبراهيم لاعب ذكي، اللاعب أغلق هاتفه من أجل الابتعاد عن الضغط للتركيز حول الانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة".

وارتبط صاحب الـ28 عامًا بالانتقال لصفوف الأهلي أو بيراميدز، إلا أن المفاوضات لم ترتق للأمور الرسمية حتى الآن بحسب ما كشف عنه نادي مصر المقاصة.

وانتقل محمد إبراهيم لصفوف مصر المقاصة بداية من الموسم الحالي قادمًا من الزمالك ليشارك في 20 مباراة بمسابقة دوري we المصري إلى جانب مباراة في مسابقة الكأس.

واستطاع إبراهيم في موسمه الأول مع مصر المقاصة حتى الآن أن يشارك في تسعة أهداف لصالح الفريق الفيومي من خلال تسجيل أربعة أهداف وصناعة خمسة أهداف حاسمة.

ويرتبط محمد إبراهيم بعقد مع مصر المقاصة حتى صيف 2021، حيث يمتلك لاعب الزمالك السابق الأحقية في التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من سوق الانتقالات الشتوية المقبلة على أن يكون الانتقال مجانًا عقب نهاية الموسم.