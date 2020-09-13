عمار حمدي: تلقيت عرضًا من تركيا.. ولا أريد الإعارة مجددا في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمار حمدي، لاعب الأهلي المعار إلى طلائع الجيش، أنه يرحب بالعودة إلى القلعة الحمراء لكن بشرط المشاركة مع الفريق في المباريات وعدم الخروج من حسابات مدرب الفريق رينيه فايلر.

وقال حمدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إنه ليس لديه أزمة في العودة مرة أخرى إلى الأهلي لكن يتمنى أن يكون له دور مع الفريق ويشارك.

وأضاف، أنه لا يرغب في الخروج مجددا على سبيل الإعارة داخل الدوري المصري، وفي حالة صدور قرار بإعارته مرة أخرى يكون خارج مصر.

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وأوضح، أنه تلقى خلال الفترة الماضية عرضًا من أحد الأندية التركية لكن الأهلي لم يوافق على انتقاله.

وأشار إلى أنه قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 23 جلس مع المدرب فايلر لمعرفة موقفه من المشاركة مع الأهلي، ليخبره المدرب بأنه لن يضمن له التواجد كأساسي مع الفريق.

وأكد، أن قرار خروجه للإعارة لفريق طلائع الجيش جاء بعد تصريحات مدرب منتخب مصر الأولمبي شوقي غريب والتي أكدت بأنه لن يعتمد على أي لاعب لا يشارك بشكل أساسي مع فريقه.