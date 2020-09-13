رئيس إنبي يعلن موقف كريم فؤاد من الانتقال للأهلي.. وشرط ضم صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف زكريا السيد، رئيس إنبي، موقف ناديه من انتقال كريم فؤاد، لاعب الفريق المعار من النجوم، إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ارتباط اللاعب بالانضمام للأحمر.

وقال السيد، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، السبت: "قمنا بتمديد استعارة كريم فؤاد من النجوم بشكل رسمي، وسدَّدنا قيمة الإعارة، وبالتالي اللاعب مستمر معنا هذا الموسم والموسم المقبل".

وأضاف: "لن نوافق على رحيل كريم فؤاد إلى الأهلي لو طلب ذلك، اللاعب من العناصر الأساسية في الفريق تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان، الذي يعتمد عليه في أكثر من مركز مثل الظهيرين الأيمن والأيسر".

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وأضاف: "الأهلي طلب ضم أسامة جلال مدافع الفريق في بداية الموسم، لكننا اعتذرنا لأن الفريق في احتياج فني شديد لخدمات اللاعب، وأجلنا المفاوضات حتى نهاية الموسم".

وأكمل: "طلبنا ضم محمد شريف من الأهلي، كانت هناك جلسة جمعتني بمحمود الخطيب رئيس النادي وطلبت خلالها بشكل رسمي التعاقد مع اللاعب، ورحَّب بذلك لكنه اشترط موافقة الجهاز الفني".

وتابع: "طلبنا تأجيل أي مفاوضات بشأن الانتدابات أو اللاعبين الراحلين حتى نهاية الموسم لحين حسم موقفنا في الدوري، خاصةً أن هناك عشر نقاط فقط تفصلنا عن منطقة الهبوط في جدول الترتيب".

وتحدث زكريا السيد عن إمكانية تعاقد ناديه مع صالح جمعة لاعب الأهلي قائلا: "صالح من أبناء نادي إنبي وعلى المستوى الشخصي أتمنى ضمه، لكن هذا يعود لرؤية المدير الفني حلمي طولان، غير ذلك فلن نضمه".