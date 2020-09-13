"فضحهم".. رسالة نارية من المقاصة لبيراميدز حول مفاوضات إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، رسالة لمسئولي بيراميدز بعدما علم بمفاوضات النادي مع مدرب الفريق الفيومي إيهاب جلال.

عبد السلام قال في تصريحات عبر شاشة "النهار" في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"إيهاب جلال لم يتحدث معي عن مفاوضات بيراميدز".

وتابع :"تصريحات إيهاب جلال فضحت إدارة بيراميدز، لأنه لا يجوز التفاوض مع مدرب في منتصف الموسم ولديه عقد معنا".

وواصل رئيس المقاصة نقده لنادي بيراميدز، قائلاً :"ألوم إدارة بيراميدز بالتفاوض مع مدرب يقود فريق حالي، أخلاقنا لا تسمح بذلك".

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وأكمل :"إيهاب جلال عقده لن ينتهي بنهاية الموسم، حتى لو إيهاب لديه عقد خمسة مواسم لن يرحل في منتصف الموسم، إذا أراد الرحيل فسيكون بعد نهاية الموسم".

وانتهى :"إيهاب جلال تربطه علاقة قوية بنادي المقاصة وليس بالإدارة فقط".

وكان إيهاب جلال كشف عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام طنطا بحصوله على عرض من جانب نادي بيراميدز لقيادة الفريق خلفًا للمدرب الكرواتي أنتي شاشيتش.

وتولى إيهاب جلال القيادة الفنية للمقاصة في منتصف الموسم الحالي لينجح في قيادة الفريق الفيومي للوصول للمركز السابع برصيد 33 نقطة بعد منافسة للهروب من منطقة الهبوط.