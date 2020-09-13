اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة الحكام باللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، مساء اليوم السبت، عن حكام مباراة الزمالك أمام الانتاج الحربي، المقرر لها غدا الأحد.

ويواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي، مساء غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 27 بدوري we المصري.

واختارت لجنة الحكام، طاقم تحكيم لإدارة مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي، بقيادة أمين عمر، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وسامي هلهل، وحكم رابع محمد الشرقاوي، بالإضافي لحكمي الفيديو محمد عباس وصبري ابراهيم.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يملك فريق الإنتاج الحربي 30نقطة في المركز التاسع.