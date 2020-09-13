مجدي عبدالغني: دخلت الزمالك بسبب عزمي مجاهد ‏

نعى مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الراحل عزمي مجاهد، مؤكداً ان الرياضة خسرت قيمة كبيرة بوفاته.
وأضاف عبدالغني في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة
وواصل:"المرة الأولى لي في الزمالك كانت زيارة لعزمي مجاهد وجلست معه يومها في حديقة النادي، وكان شخص خفيف الظل ويحب الجميع".
وتوفي عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، صباح اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
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