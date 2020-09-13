مجدي عبدالغني: دخلت الزمالك بسبب عزمي مجاهد ‏

نعى مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الراحل عزمي ‏مجاهد، مؤكداً ان الرياضة خسرت قيمة كبيرة بوفاته.‏

وأضاف عبدالغني في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة

قناة الزمالك:" أول مرة دخلت فيها نادي الزمالك كان ‏بسبب عزمي مجاهد، كنت أحبه كثيراً على الرغم من أنه ليس زميلاً في ‏لعبة كرة القدم".‏وواصل:"المرة الأولى لي في الزمالك كانت زيارة لعزمي مجاهد ‏وجلست معه يومها في حديقة النادي، وكان شخص خفيف الظل ويحب ‏الجميع".‏

وتوفي عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، صباح اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.