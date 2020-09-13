رئيس المقاصة يكشف حقيقة الدخول في مفاوضات مع الأهلي لاستعارة ثنائي الفريق

تحدث اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، عن حقيقة دخول النادي الفيومي في مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدمات أحمد الشيخ

ومحمود وحيد.

وأكد محمد عبدالسلام في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه على الإعلامي عمر ربيع

ياسين على قناة "النهار": "هذا الكلام قرأته في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا".

وتابع: "أحمد الشيخ ومحمود وحيد أبناء مصر للمقاصة ولكن نحن لم نحسم موقفنا من الثنائي أو الصفقات الجديدة حتى الآن".